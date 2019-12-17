 وزير الدفاع: إيران مكتفية ذاتيا من جميع الأجهزة والمعدات الدفاعية والأمنية 

وقال العميد حاتمي، في تصريح أدلى به للصحفيين بعد مشاركته في اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية، إنه "في مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد للعام المقبل (الايراني-يبدأ من 21 آذار/ مارس)، ثمة أقسام تختص بالنفقات الجارية ومرتبات العاملين والمتقاعدين في القوات المسلحة حيث اُخذت هذه الامور بنظر الاعتبار في الموازنة ولا مشكلة فيها".

وفيما يخص قوة الردع والاقتدار الدفاعي للبلاد، أكد العميد حاتمي، ان الجمهورية الإسلامية تحوز على كل ما يلزم للدفاع عن البلاد ولديها كوادر عسكرية كفوءة ومحترفة ونموذجية على صعيد العالم، وفي قمة الحيوية والدوافع الإيجابية التي تقودها دوما نحو الأمام.

وتابع: ان المعدات العسكرية التي تحتاج اليها القوات المسلحة هي معدات دفاعية تتلائم مع الدفاع الوطني؛ مؤكدا ان إيران تعتمد تماما وفي جميع المجالات، بما في ذلك الدفاع البري والجوي والبحري على القدرات الإنتاجية العلمية والمحلية وقد أثبتنا ذلك مؤخرا للجميع.

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