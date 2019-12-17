تأكيد إيراني-سلوفيني على تعزيز الدبلوماسية العامة لخدمة العلاقات الثنائية

وأشار صالحي الى خلفية العلاقات الثقافية، والإقتصادية، والسياسية الوثيقة بين البلدين التي تمتد جذورها الى عمق التاريخ.

ولفت الى مذكرات التفاهم المبرمة بين إيران وسلوفينيا في مجال تنفيذ مشاريع التبادل الثقافي والفني؛ مؤكدا ان مذكرات التفاهم المذكورة رسمت آفاقا جيدة لمستقبل العلاقات الثقافية والفنية بين البلدين.

وأكد على الطاقات الهائلة المتوفرة لدى البلدين في سياق تعزيز التعاون الفني الثنائي في مختلف فروع الفنون التشكيلية، التقليدية والحديثة.

بدورها، نوهت سفيرة سلوفينيا في طهران بالعلاقات العريقة وخلفية التعاون الجيد بين البلدين على مر التاريخ.

ووصفت كريستينيا رادي العلاقات بين سلوفينيا وإيران في مختلف المجالات بما فيها العلاقات بالشعبية، والفنية، والسياسية، والإقتصادية بـ"الـشفافة، والإيجابية"؛ مؤكدة رغبة بلادها في تعزيز العلاقات مع إيران في مختلف المجالات الفنية خاصة في مجال الموسيقى.

وقالت، ان تعزيز العلاقات في المجالات الثقافية، والفنية يؤدي الى تعزيز معرفة الشعبين عن ثقافة بعضهما الآخر.

وفي جانب آخر، أكدت ضرورة تعزيز الدبلوماسية العامة بين البلدين في جميع المجالات.

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