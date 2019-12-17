سيدة إيرانية.. نائبة رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة السلة على الكراسي المتحركة

وأفاد الإتحاد الرياضي الإيراني لمعاقي الحرب والمعاقين، ان انتخاب السيدة حورية برادران جاء خلال مؤتمر الإتحاد العالمي لكرة السلة على الكراسي المتحركة (IWBF) الذي انعقد في تايلاند، حيث تم اختيار أعضاء الهيئة التنفيذية للاتحاد في آسيا والمحيط الهادئ.
وتستمر فترة مهام أعضاء هذه اللجنة لمدة أربع سنوات.
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طهران/17 كانون الأول/ديسمبر/إرنا- اختار مؤتمر الإتحاد العالمي لكرة السلة على الكراسي المتحركة (IWBF)، الرياضية الإيرانية "حورية برادران"، نائبة لرئيس الإتحاد الآسيوي لمنطقة وسط وجنوبي آسيا.
وأفاد الإتحاد الرياضي الإيراني لمعاقي الحرب والمعاقين، ان انتخاب السيدة حورية برادران جاء خلال مؤتمر الإتحاد العالمي لكرة السلة على الكراسي المتحركة (IWBF) الذي انعقد في تايلاند، حيث تم اختيار أعضاء الهيئة التنفيذية للاتحاد في آسيا والمحيط الهادئ.
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