وصول كبار مسؤولي الامن القومي لروسيا وافغانستان والهند الى ايران

وافادت امانة المجلس الاعلى للامن القومي الايراني في تقرير لها بان امين مجلس الامن القومي الروسي نيكولاي باتروشف ومستشار الامن القومي لجمهورية افغانستان الاسلامية حمد الله محب ومساعد مستشار الامن القومي الهندي راجيندر خانا ، قد وصلوا على راس وفود امنية رفيعة المستوى الى طهران بعد ظهر الثلاثاء للمشاركة في المؤتمر الثاني لحوار الامن الاقليمي.

وكان مسؤولان امنيان كبيران من الصين وطاجيكستان قد وصلا الى طهران ايضا وسيصل في وقت لاحق مساعد امين مجلس الامن الرئاسي لجمهوربة اوزبكستان للمشاركة في المؤتمر.

ويبدا المؤتمر اعماله صباح اليوم الاربعاء بمشاركة امناء ومستشاري الامن القومي للجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا والصين والهند وافغانستان وطاجيكستان واوزبكستان، وبكلمة ممثل قائد الثورة الاسلامية امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني.

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