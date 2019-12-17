وزير الصناعة الايراني: الحظر فشل في ايقاف مسيرة نمو الانتاج في البلاد

وقال رحماني، في كلمته الثلاثاء خلال ملتقى الادارة الجهادية المنعقد في طهران، إن انتاج البلاد على مختلف الاصعدة كالتعدين والعمل والتسويق وغيرها شهد نموا خلال الاشهر الثمانية الماضية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي بفضل نشاطات القوى والكوادر الشبابية للبلاد.

واضاف: إن ايران حققت نموا ملحوظا في قطاعات الصناعات الغذائية والبتروكيمياويات والاسمنت وغيرها خلال العام الجاري حيث تم تحقيق النجاح في احباط الحظر واعاقته عن التاثير السلبي وافشال هدف خفض كمية المنتجات في الاسواق.

وتابع: إن وزارة الصناعة تعمل على تعزيز المسيرة النامية للقطاع الصناعي في البلاد، ويتم حاليا انتاج جميع السلع التي يمكن تصنيعها محليا وتم تخصيص نحو 10 مليارات دولار للانتاج والاستثمار كانت قد خصصت للسلع المستوردة سابقا.

ونوه الى وجود 20 الف سيارة صنعت محليا لكنها كانت تعاني من نقص بعض اجزائها بسبب الحظر الا ان القطاع الخاص والصناعات الدفاعية ساهما في تأمين هذه الاجزاء حيث تم اكمال وتسويق 10 آلاف سيارة منها.

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