وزير الطرق الايراني: نهدف لرفع حجم ترانزيت السلع الى 50 مليون طن سنويا

وقال اسلامي في تصريح له الثلاثاء، انه يتم حاليا ترانزيت 10 ملايين طن من السلع عبر الطرق البرية والسككية في البلاد من ضمنه 80 بالمائة بريا و 20 بالمائة سككيا.

واضاف، ان طاقة البلاد في مجال الترانزيت تبلغ 50 مليون طن ويتوجب الوصول الى هذا الرقم بدعم من شركات النقل المحلية والدولية للعمل على احباط مخطط العدو الرامي الى شطب ايران من طريق الحرير.

واشار الى ديمومة مسيرة التنمية في البلاد رغم الحظر الظالم واضاف، انه تم منذ 6 اعوام لغاية الان انشاء 4 آلاف كيلومتر من الطرق السريعة كما سياضف 580 كيلومترا الى الطرق الحرة في البلاد حتى نهاية فترة الحكومة الحالية (بعد نحو عامين).

وفيما يتعلق بتطوير شبكة سكك الحديد في البلاد قال اسلامي، انه تم ربط 5 محافظات بشبكة سكك الحديد في البلاد وسيضاف 1200 كيلومتر الى الشبكة حتى نهاية فترة الحكومة.

وحول انشاء الطرق في القرى والارياف قال، انه سيتم حتى نهاية العام الجاري (العام الايراني ينتهي في 20 اذار/مارس)، الانتهاء من تعبيد الفي كيلومتر من الطرق القروية بالاسفلت و 3500 كيلومتر في العام القادم.

انتهى ** 2342