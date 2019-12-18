رئيس القضاء الايراني: لا وجود لمشكلة غير قابلة للحل في البلاد

وقال آية الله رئيسي في كلمته الثلاثاء خلال ملتقى الادارة الجهادية بالبلاد: ان من الخطا التصور بان ياتي الاخرون ليحلوا لنا مشاكلنا، ويتوجب على مدراء البلاد التغلب على المشاكل باتخاذ نهج الادارة الجهادية.

واشار الى اشعال النيران بالمنطقة من قبل تنظيم داعش الارهابي بدعم من اميركا والكيان الصهيوني وقال، ان الادارة الجهادية هي التي انقذت المنطقة من نيران داعش.

ولفت الى توطين المعرفة النووية في البلاد بواسطة الادارة الجهادية واضاف، انه حتى باغلاق منشآت ايران النووية لن يتم القضاء على طاقات ايران النووية لانه جرى توطينها.

واعتبر رئيس السلطة القضائية التنبه لمكائد العدو وعدم الغفلة عن عدائه احد المؤشرات المهمة للادارة الجهادية واضاف، ان تهديدات العدو هي باتساع قدراتنا وقد عمل وسيعمل كل ما يمكنه القيام به لمنع البلاد من التقدم.

انتهى ** 2342