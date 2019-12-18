رئيس جامعة "المصطفى": خدمات الشيخ الزكزاكي ادت للمزيد من التعرف على الاسلام في افريقيا

وفي كلمته الثلاثاء خلال مراسم تكريم شخصية الشيخ ابراهيم الزكزاكي والتي اقيمت في مرقد الامام الرضا عليه السلام في مدينة مشهد المقدسة /شمال شرق ايران/، قال عباسي، ان تاثير حركة الشيخ الزكزاكي ادى الى اقامة مراسم يوم القدس العالمي بمشاركة 4 ملايين واقامة صلاة الجمعة بمشاركة 3 ملايين وكذلك اقامة مراسم اربعينية الامام الحسين (ع) بمشاركة نحو 10 ملايين شخص.

ولفت الى انه خلال مراسم يوم القدس العالمي في العام 2014 جرى قتل الكثير من المشاركين من ضمنهم 3 من ابناء الشيخ الزكزاكي وقال، من الذي لا يعرف بان ايادي الكيان الصهيوني كانت وراء هذه القضية من خلف الستار.

كما اشار الى هجوم قوات الجيش النيجيري على مراسم اربعينية الامام الحسين (ع) عام 2015 والتي قتل فيها 297 امراة و 193 طفلا و 548 رجلا بريئا من ضمنهم 3 اخرون من ابناء الشيخ الزكزاكي الذي تم الاعتداء عليه بهمجية ومن ثم اعتقل مع زوجته.

واعتبر عباسي، انشطة الشيخ الزكزاكي كالشوكة في عيون الوهابية واميركا والكيان الصهيوني.

وأعرب عن أسفه للصمت القاتل الذي تلوذ به الاوساط والمنظمات المتشدقة بحقوق الانسان حول اعتقال الشيخ الزكزاكي، موضحاً: أن الشيخ الزكزاكي يعيش ظروفاً قاسية للغاية في الاعتقال والحصار منذ سنوات الا ان المنظمات المتشدقة بحقوق الانسان تلوذ بالصمت ازاء ذلك.

واضاف: إنه جراء هذا الصمت المطبق أعيد الشيخ الزكزاكي الى السجن بعد أعوام على فرض الاقامة الجبرية عليه رغم اصدار المحكمة حكماَ ببراءته.

ونوه الى ان الحركة التي أسسها الشيخ الزكزاكي وهي الحركة الاسلامية تركز على تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية دون أية نشاطات سياسية أو عسكرية وفي المقابل نلاحظ وجود مجموعات ترتكب الجرائم باسم الاسلام في نيجيريا.

انتهى ** 2342