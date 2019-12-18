اليونان تدعو لتطوير التعاون السينمائي مع ايران

وخلال لقائها الثلاثاء الملحق الثقافي الايراني في اثينا، قالت هذه المسؤولة في السينما اليونانية، هنالك تعاون مشترك بين البلدين في مجال الافلام والسينما ولقد التقيت انا شخصيا العديد من مخرجي ومعدي الافلام الايرانيين ونعتبر التعاون مع البلد الصديق ايران خطوة مهمة.

واضافت، من المؤكد ان هذه المؤسسة سوف لن تتوانى مستقبلا عن بذل اي جهد ممكن في مجال التعاون المشترك في مجال الافلام والسينما.

من جانبه اشار الملحق الثقافي في السفارة الايرانية في اثينا علي محمد حلمي خلال اللقاء، الى المشتركات الثقافية والتاريخية بين الشعبين الايراني واليوناني الكبيرين وصانعي الحضارة، واستعرض خصائص السينما الايرانية بعد انتصار الثورة الاسلامية وقال، ان خصائص الافلام والمسلسلات الايرانية هي التعريف بالثقافة والحضارة الايرانية والقيم الاخلاقية والانسانية وهي ذات مضامين معنوية ورسائل انسانية.

ونوه حلمي كذلك الى التعاون الجيد لهذه الملحقية مع مختلف المراكز السينمائية اليونانية خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة، معتبرا الترحيب الجيد بهذه البرامج المشتركة مؤشرا لاهتمام وشغف الشعب اليوناني بالسينما الايرانية.

انتهى ** 2342