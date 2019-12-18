خفايا عملية اعادة العالم الايراني مسعود سليماني من امريكا (الجزء الاول)

ووصل الاستاذ الجامعي الدكتور مسعود سليماني هو باحث وعالم شهير على الصعيدين الايراني والدولي، مساء السبت (7 كانون الاول / ديسمبر) الى طهران قادما من سويسرا برفقة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، بعد ان قضى 14 شهرا في السجون الاميركية التي كان محتجزا فيها بشكل غير قانوني وباتهامات واهية. والدكتور سليماني متخصص في الخلايا الجذعية والطب الترميمي وعلوم الدم، وهو استاذ في جامعة طهران وجامعة اعداد المدرسين، وله تعاون مع اشهر المؤسسات العلمية العالمية.
طهران- یشرح مساعد وزير الخارجية الايراني محسن بهاروند في حوار مع وکالة "ارنا" عملية اعادة العالم الايراني مسعود سليماني الى الوطن بعد قضائه 14 شهرا في السجون الامريكية.. ويقول بهاروند ان الاميركیین قالوا باننا نقبل بشرط ان تكون عملية التبادل واحد مقابل واحد..
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