روحاني: طاقة إيران في مواجهة الضغوط الخارجية باتت أقوى من السابق

وخلال لقائه جمعا من الإيرانيين المقيمين في ماليزيا أكد الرئيس روحاني رؤية إيران في أن الخلافات بين الدول قابلة للحل عن طريق الحوار والتفاوض ،وفي ظل هذه الرؤية أوضح روحاني ان المشكلة لدى الطرف المقابل ، أما إيران فإنها على استعداد لحل مشاكل المنطقة والعالم عن طريق الحوار وبناء علاقات طيبة مع الدول الأخرى.

وأضاف رئيس الجمهورية، أن إيران أثبتت استعدادها للحوار والتفاوض في الموضوع النووي، باعتباره قضية دولية معقدة ، موضحا بان الطرف الآخر رحب بالحوار في برهة ما، وتمكنا من التوصل إلى اتفاق مع 6 دول كبرى في العالم، و بعد الانسحاب الأحادي الجانب من قبل امريكا، أظهرت إيران الايفاء بوعودها، وباننا نلتزم بالاتفاق، طالما التزم الطرف الآخر.

وتابع روحانی قائلا ، أن الأمیرکیين أنسحبوا من الاتفاق النووی العام الماضي دون اي سبب ومبرر وبشکل أحادی، و کانوا یتوقعون ان تقوم الدول الأخری بمسايرتهم، الا ان اميركا لم تفلح فی تمرير هدفها، و لم يؤید حلفاء اميركا هذا الاجراء بل أدانوه.

وصرح روحانی قائلا، أن هدف امريكا و الصهاینة من فرض العقوبات القاسیة و الضغوط القصوى على ایران، هو المحاولة لعزل البلاد و تأجيج الشارع الايراني ضد النظام .

يتبع..