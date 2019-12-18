١٨‏/١٢‏/٢٠١٩ ٩:٤٢ ص
رقم الصحفي: 2455
رمز الخبر: 83598930
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خفايا عملية اعادة العالم الايراني مسعود سليماني من امريكا (الجزء الرابع)

خفايا عملية اعادة العالم الايراني مسعود سليماني من امريكا (الجزء الرابع)

یشرح مساعد وزير الخارجية الايراني محسن بهاروند في حوار مع وکالة "ارنا" عملية اعادة العالم الايراني مسعود سليماني الى الوطن بعد قضائه 14 شهرا في السجون الامريكية.. ویکشف بهاروند عن رسالة بعثتها الخارجيه الاميركية قبل اربعة اشهر من عملية التبادل اذ قالت فيها باننا نرفض اي..

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ووصل الاستاذ الجامعي الدكتور مسعود سليماني هو باحث وعالم شهير على الصعيدين الايراني والدولي، مساء السبت (7 كانون الاول / ديسمبر) الى طهران قادما من سويسرا برفقة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، بعد ان قضى 14 شهرا في السجون الاميركية التي كان محتجزا فيها بشكل غير قانوني وباتهامات واهية. والدكتور سليماني متخصص في الخلايا الجذعية والطب الترميمي وعلوم الدم، وهو استاذ في جامعة طهران وجامعة اعداد المدرسين، وله تعاون مع اشهر المؤسسات العلمية العالمية.

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