خفايا عملية اعادة العالم الايراني مسعود سليماني من امريكا (الجزء الخامس)

ووصل الاستاذ الجامعي الدكتور مسعود سليماني هو باحث وعالم شهير على الصعيدين الايراني والدولي، مساء السبت (7 كانون الاول / ديسمبر) الى طهران قادما من سويسرا برفقة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، بعد ان قضى 14 شهرا في السجون الاميركية التي كان محتجزا فيها بشكل غير قانوني وباتهامات واهية. والدكتور سليماني متخصص في الخلايا الجذعية والطب الترميمي وعلوم الدم، وهو استاذ في جامعة طهران وجامعة اعداد المدرسين، وله تعاون مع اشهر المؤسسات العلمية العالمية.