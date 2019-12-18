إيران واحدة من أكثر دول العالم تقدما في مجال التكنولوجيا الحيوية

وفي الملتقى الثالث للتكنولوجيا الحيوية الذي عقد في قاعة شهيد جمران بجامعة اعداد المدرسين، أشار " محمد تقي احمدي" اليوم الاربعاء، إلى أن إيران تحتل المرتبة الـ13 عالميا في مجال التكنولوجيا الحيوية، ولامنافس لها في منطقة غرب آسيا، مضيفا أن إيران حققت نتائج جيدة وتعد واحدة من أفضل الدول في العالم في هذا المجال رغم الحظر واعتماد هذا القطاع على المعدات والتكنولوجيا.

وتابع أحمدي: على الرغم من أننا نمتلك إمكانات علمية وبحثية عالية، إلا أننا نحتاج إلى توفير ظروف اقتصادية أكثر ملاءمة لباحثينا.

وأضاف أن أنظمة الاستثمار وتوفير فرص العمل وريادة الأعمال في بعض المجالات، مثل الصيدلة أو بعض مجالات الزراعة، باتت مزدهرة نسبيا، لكن مجالات مثل الخلايا الجذعية والطب والعلوم البيولوجية وهندسة الخلايا الجزيئية لا تزال تفتقر إلى الآلية المناسبة ليتمكن الخريجين القادرين على الانخراط بسهولة في سوق العمل.

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