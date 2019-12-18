وزيرة شؤون الفنون العمانية تؤكد المكانة المرموقة للفن الإيراني في العالم

وأفادت السفارة الإيرانية في عمان، أن وزيرة شؤون الفنون العمانية وخلال لقائها سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عمان حجة الإسلام "محمد رضا نوري شاهرودي" ، أعلنت إن وزارتها التي تشكلت حديثا ، تأمل بالافادة من خبرات إيران المتراكمة في تاريخها الفني لاسيما في مجال الأفلام والفنون البصرية والموسيقى الشعبية والتقليدية.

بدوره هنأ السفير شاهرودي بتعيين الدكتورة سعاد اللواتية في وزارة الفنون، واصفا مبادرة سلطان عمان في تشكيل هذه الوزارة، مؤشر على اهتمام سلطنة عمان الخاص بالفنون ودورها في التنمية البشرية، وقال إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة للتعاون مع عمان في مختلف مجالات الفن.

كما أشار علي موسوي زاده، المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في سلطنة عمان، إلى إمكانات التعاون في اامجال الفني، وأوضح بعض الأنشطة التي تم تنفيذها بين إيران وسلطنة عمان، وأكد على ضرورة دعم مسؤولي البلدين لتطوير التعاون الثقافي والفني المشترك.

كما بحث الطرفان، سبل توسيع التعاون الفني الثنائي وضرورة تطويره والتعاون مع مختلف المؤسسات لاسيما السينما والمسرح والفنون البصرية والتصوير والموسيقى التقليدية للبلدين.

تتمتع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان بعلاقات واسعة في مختلف المجالات، مما دفع مسؤولي البلدين إلى زيارة عواصم بعضهما البعض من وقت لآخر لمواصلة تطوير هذه العلاقات بأبعاد مختلفة.

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