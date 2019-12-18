ايران وضعت سياساتها على اسس حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول الاقلييمة

تصريحات موسوي هذه، جاءت اليوم الاربعاء في كلمة ادلى بها خلال مراسم احياء "اسبوع البحث" بجامعة اهل البيت (عليهم السلام) في طهران.

واضاف المتحدث باسم الخارجية، "لطالما تابعنا هذه السياسة مع الدول الستّ الاعضاء في مجلس تعاون الخليج الفارسي، وابلغناهم بأساليب عديدة، اننا مستعدون للتعايش السلمي معكم".

يتبع ...** ح ع