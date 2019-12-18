 روحاني: الكثير من مشاكل المسلمين سببها التدخلات الأميركية

أفاد الموقع الإعلامي لرئاسة الجمهورية، ان روحاني أدلى بهذه التصريحات لدى لقائه اليوم الأربعاء مع رئيس الوزراء الماليزي "مهاتير محمد"، في اطار زيارته الى كوالالمبور لحضور القمة الإسلامية.

ونوه الى ان الجمهورية الاسلامية تعرضت خلال العامين الماضيين الى حظر أحادي وجائر، قائلا، ان الحظر الاميركي على ايران تم تنفيذها فيما يتعارض مع القرار الاممي 2231 وانسحبت أمريكا من الاتفاق النووي من دون أي مبرر.

وأكد ان امريكا فشلت في ممارسة الحظر ضدالجمهورية الإسلامية بسبب مقاومة الشعب الايراني، قائلا، خلال الاشهر الخمسة الماضية تمكنا رغم الضغوط الامريكية القصوى من تحسين وضعنا الاقتصادي.

واشار الى اهمية العلاقات مع ماليزيا بالنسبة للجمهورية الاسلامية، مؤكدا على تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، قائلا، ينبغي لإيران وماليزيا تعزيز تعاونهما العلمي والتقني، ويمكن لمجالات الطاقة والصناعة والسياحة والتعاون البحري وتقنية المعلومات ان تكون مجالات جيدة للتعاون الثنائي.

ولفت الرئيس الايراني الى انه لا يمكن للحظر ان يؤثر على عزم ايران على تعزيز التعاون، قائلا، ان طهران وكوالالمبور يمكنهما التعاون مع بعضهما البعض في المجالات الطبية حيث يتمتع البلدان بتجارب كبيرة في هذا المجال.

يتبع..أ م د