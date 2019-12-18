شمخاني: أي إجراء ضد الحكومة الأفغانية يصب في خدمة الجماعات الإرهابية

طهران/18 كانون الأول/ديسمبر/إرنا- أكد ممثل قائد الثورة الإسلامية وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي "علي شمخاني"، ان أي إجراء ضد الحكومة الأفغانية يصب في تعزيز الجماعات الإرهابية وفي خدمة المصالح غير المشروعة لأميركا، وأعرب عن قلقه تجاه احتمال احياء داعش في أفغانستان، واستنكاره وإدانته الشديدة لأي توتر وانعدام للأمن في هذا البلد.

جاءت تصريحات شمخاني لدى لقائه الثنائي مساء اليوم الأربعاء مع مستشار الأمن القومي الأفغاني "حمد الله محب" الذي يزور إيران حاليا على رأس وفد أمني رفيع بهدف حضور اجتماع "الحوار الأمني الإقليمي" الثاني في طهران.

وتضمن اللقاء مباحثات الجانبين حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الإهتمام المشترك.

يتبع..أ م د

