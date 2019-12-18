ظريف ينتقد صلافة امريكا الاخيرة

طهران / 18 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – كتب وزير الخارجية محمد جواد ظريف عبر تغريدة له اليوم : ان وزارة الخارجية الامريكية لم تكتف باجراءاتها التي لم يسبق لها نظير في معاقبة الاطراف التي تلتزم بقرارات مجلس الامن، لتدعي اليوم "ان امريكا تستطيع ان تعيد الحظر الصادر عن مجلس الامن الدولي على وجه السرعة، لكونها مازالت شريكة في الاتفاق النووي".

واضاف وزير الخارجية عبر تغريدته : لقد اعلن دونالد ترامب منذ فترة طويلة وبكلّ صراحة، ان "امريكا انهت مشاركتها في الاتفاق النووي"؛ انها وقاحة!

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