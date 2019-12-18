ينبغي لإيران الانتفاع من كافة حقوقها المنصوصة في الاتفاق النووي

وفي لقائه اليوم الاربعاء بطهران امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني "الادميرال علي شمخاني"، لفت كانا الى ارادة المسؤولين والقادة في كل من ايران والهند لتوسيع العلاقات الثنائية بين البلدين.

واكد المسؤول الامني الهندي ضرورة التزام الاطراف الموقعة على الاتفاق النووي وتداعياته الايجابية على صعيدي السلام والامن الدوليين؛ واصفا الحوار ونبذ التوترات، افضل السبل من اجل تسوية المشاكل والنزاعات الاقليمية والدولية.

الى ذلك، اكد شمخاني على ضرورة الاستقرار والامن المستدامين لكونهما يشكلان اهم احتياجات شعوب المنطقة والتي تضمن لها الهدوء والرخاء؛ داعيا الى تفضيل الدبلوماسية على الصراعات فيما يخص العلاقات بين الدول الاقليمية.

واشار في لقائه اليوم الاربعاء مساعد مستشار الامن القومي الهندي، الى العلاقات الجيدة بين نيودلهي وطهران في شتى المجالات الاقتصادية ودورها في تعزيز الاواصر الثنائية؛ مصرحا : ان تفعيل الطاقات الكبيرة في مجال التعاون بين البلدين من شأنه ان يقدم انموذجا يحتذى به في مجال التعاون الاقليمي.

ونوّه امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني بالدور التاريخي والكبير الذي جسده الزعيم الروحي الهندي "مهاتما غاندي" في التصدي لظاهرة الاستعمار واستثمار الشعوب البغيضة؛ مؤكدا ان مواجهة جشع نظام الهيمنة وعلى راسه امريكا، يعدّ اليوم استمرارا لنهج العزة والكرامة الذي خلفه القادة الاحرار مثل غاندي لكي تنعم الشعوب بالاستقلال والحرية.

علما ان مساعد مستشار الامن القومي الهندي يقوم حاليا بزيارة طهران على راس وفد رفيع المستوى للمشاركة في الدورة الثانية من مؤتمر الحوار الامني الاقليمي الذي تستضيفه العاصمة الايرانية.

انتهى ** ح ع