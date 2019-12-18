١٨‏/١٢‏/٢٠١٩ ٧:٤٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83600125
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ظريف يتحدث في تغريدة عن اليوم الاول من حضور الرئيس روحاني في ماليزيا

ظريف يتحدث في تغريدة عن اليوم الاول من حضور الرئيس روحاني في ماليزيا

طهران / 19 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – لفت وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" في حسابه على موقع تويتر اليوم الاربعاء، الى لقاءات الرئيس روحاني في اليوم الاول من زيارته ماليزيا للمشاركة في قمة كوالالمبور المصغرة.

وكتب ظريف : لقد اجرينا مع "السلطان عبد الله" ملك ماليزيا و"ماهاتير محمد" رئيس وزراء ماليزيا مباحثات مثمرة حول العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية وقضايا العالم الاسلامي.
واضاف : انني سعيد بمرافقة رئيس الجمهورية حسن روحاني في قمة ماليزيا.
واذ نوّه بالمباحثات مع الملك ورئيس الوزراء الماليزيين، ذكر وزير الخارجية في تغريدته : كان لدينا ايضا لقاء وديّ مع الايرانيين المقيمين (في ماليزيا).
انتهى ** ح ع

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