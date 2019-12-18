الرئيس روحاني يهنئ بانتخاب رئيس الجمهورية الجديد في الجزائر

طهران/ 18 كانون الأول/ ديسمبر/ ارنا - أشار رئيس جامعة اعداد المدرسين الى النجاحات التي حققتها ايران في مجال التكنولوجيا الحيوية وقال ، أن هذا العلم تطور بشكل جيد في البلاد وأصبحت إيران واحدة من أكثر الدول تقدما في مجال التكنولوجيا الحيوية.