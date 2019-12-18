الرئيس روحاني يهنئ بانتخاب رئيس الجمهورية الجديد في الجزائر

وجاءت برقية الرئيس روحاني الى نظيره الجزايري على الشكل التالي :
انني اقدم الى جنابكم احرّ التهاني بمناسبة انتخابكم رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ان اجراء انتخابات رئاسة الجمهورية بنجاح، شكّل مرحلة جديدة لتعزيز اسس السيادة الشعبية ومواصلة التقدم في دولة الجزائر الصديقة؛ وانني اتمنى بان نشهد في عهدكم توسيع العلاقات الثنائية اكثر فاكثر وبما يضمن مصالح شعبي البلدين؛ سائلا الباري تعالى بالسلامة والتوفيق لجنابكم، ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالسعادة والرقي.
انتهى ** ح ع
طهران / 18 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – بعث رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني" برقية الى رئيس الجمهورية الجزائري المنتخب حديثا "عبد المجيد تبون"؛ مهنئا اياه بمناسبة تسلم مهامه الجديدة.
وجاءت برقية الرئيس روحاني الى نظيره الجزايري على الشكل التالي :
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