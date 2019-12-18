خبراء يابانيون : زيارة روحاني الى طوكيو تساعد على تعزيز العلاقات بين البلدين

وفي سياق متصل، قال الخبير في معهد "ويلسون" للدراسات "توشيهير ناكاياما" لشبكة "ان اتش كي" اليابانية المتلفزة : ان رئيس الوزراء شينزوابي يضطلع بدور هام في ازالة التوترات وذلك نظرا للعلاقات الجيدة التي تجمعه بالرئيس الامريكي "دونالد ترامب"، واواصره الوثيقة مع ايران والرئيس روحاني.

واضاف هذا الخبير الياباني : ان "ابي" يسعى في خطوة جريئة للقيام بدور الوساطة من اجل خفض التوترات؛ ونظرا للعلاقات الجيدة التي تجمعه بالطرفين تتيح له امكانية ذلك.

وجاء في هذا التقرير، ان اليابان ترغب في تعزيز الاستقرار على صعيد الشرق الاوسط لكونها تستورد كميات كبيرة من النفط عبر هذه المنطقة.

بدوره، يقول الدبلوماسي الياباني السابق "كانيهيكو مياكي" : انه فضلا عن موضوع تقليص التوترات، ينبغي التركيز على العلاقات الثنائية بين طهران وطوكيو والتي تحظى باهمية لليابان.

يضيف هذا المحلل، ان اليابان ترغب في اقامة علاقات جيدة مع ايران، واذا ما اتيحت لطوكيو الفرص فهي تحرص على تعزيز تعاونها التجاري مع طهران؛ مؤكدا ان "ابي" قادر على القيام بوساطة جيدة في سياق تقليص التوترات.

انتهى ** ح ع