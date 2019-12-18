آذربايجان الشرقية وأرمينيا تبحثان سبل تعزيز التعاون السياحي

وخلال اللقاء الذي جرى اليوم الأربعاء بحضور رئيس مكتب ممثلية وزارة الخارجية شمال غربي البلاد في منزل "حيدر زادة" الأثري بمدينة تبريز (مركز محافظة آذربايجان الشرقية)، أكد آبدار على الطاقات السياحية الجيدة جدا المتوفرة في هذه المحافظة الحدودية بسب موقعها المتميز بمحاذاة دول الجوار.

وأكد استعداد المحافظة لاستقبال المستثمرين ورجال الأعمال من القطاع السياحي الخاص في أرمينيا.

وفيما أشار إلى الخلفيات الثقافية المشتركة، أكد ضرورة تكثيف التفاعل بين القطاع السياحي الخاص لدى آذربايجان الشرقية وارمينيا، بهدف النهوض بالتبادل السياحي بين الجانبين.

وأفصح عن رغبة الفنانين في مجال الحرف والصناعات اليدوية بمحافظة آذربايجان الشرقية للمشاركة في الأحداث الثقافية في أرمينيا واقامة معارض وأسواق للصناعات اليدوية التقليدية الخاصة بالمحافظة هناك.

بدوره، أكد السفير الأرميني لدى إيران استعداد بلاده لتوفير مناخ أكثر ملائمة في سياق الارتقاء بالعلاقات مع آذربايجان الشرقية في مجال السياحة والصناعات اليدوية.

انتهى**أ م د

