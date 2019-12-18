الرئيس روحاني يؤكد ضرورة تعاون الدول الاسلامية لمواجهة ضغوط القوى الكبرى

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب الرئيس روحاني مساء الاربعاء اثر لقائه رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد: ان المسلمين كلهم من اسرة واحدة وعليهم ان يشعروا بالمسؤولية تجاه بعضهم بعضا.

واكد الرئيس الايراني ضرورة تعاون الدول الاسلامية لمواجهة ضغوط القوى الكبرى.

ويقوم الرئيس الايراني حسن روحاني بزيارة الى ماليزيا بدعوة من رئيس وزرائها مهاتير محمد للمشاركة في قمة كوالالمبور الاسلامية المصغرة.

ومن المقرر ان يتوجه الرئيس روحاني الى طوكيو الجمعة لاجراء محادثات مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي حول تنمية العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول اهم القضايا الاقليمية والدولية.

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