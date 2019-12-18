مسؤول بالرئاسة الايرانية: العالم يشهد تبلور كتلة جديدة في موازنة القدرة

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب آشنا مساء الاربعاء في الاشارة الى محادثات الرئيس الايراني حسن روحاني مع رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد: ان العالم يشهد بلورة كتلة جديدة في سياق موازنة القدرة.

واكد المسؤول في الرئاسة الايرانية، ان مؤتمر كوالالمبور يمثل جهدا لتقديم اطار جديد ومواجهة التحديات الجديدة والقديمة في العالم الاسلامي.

ويقوم الرئيس الايراني حسن روحاني بزيارة الى ماليزيا بدعوة من رئيس الوزراء مهاتير محمد للمشاركة في قمة كوالالمبور الاسلامية المصغرة.

ومن المقرر ان يتوجه الرئيس روحاني الى طوكيو الجمعة لاجراء محادثات مع رئيس وزراء اليابان حول تنمية العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول اهم القضايا الاقليمية والدولية.

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