١٩‏/١٢‏/٢٠١٩ ٥:١٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83600326
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ايران وباكستان توقعان اتفاقا للتعاون في مجال الامن البحري

ايران وباكستان توقعان اتفاقا للتعاون في مجال الامن البحري

وقع اسلام آباد / 19 كانون الاول / ديسمبر /ارنا- وقعت الجمهورية الاسلامية الايرانية وباكستان اتفاقا للتعاون المشترك في مجال الامن البحري.

جاء ذلك خلال لقاء قائد قوات حرس الحدود الايراني العميد قاسم رضائي والوفد رفيع المستوى المرافق له في ميناء كراتشي جنوب باكستان الاربعاء كبار مسؤولي خفر السواحل وبعض مسؤولي القوة البحرية الباكستانية.

وجرى التوقيع على الاتفاق بحضور قائد قوات حرس الحدود الايراني العميد قاسم رضائي وقائد دائرة الامن البحري الباكستاني الادميرال ذكاء الرحمان.

وتاتي زيارة قائد حرس الحدود الايراني الى باكستان بهدف تطوير التعاون بين البلدين في مجال البحر وتعزيز الاليات المشتركة للحفاظ على الامن البحري ومواجهة التحديات كالانشطة الارهابية والقرصنة البحرية.

وكان العميد رضائي قد التقى ايضا رئيس الحكومة المحلية في ولاية السند وتباحث معه حول العلاقات بين البلدين وتنمية التعاون بينهما.

انتهى ** 2342

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