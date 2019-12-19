نائبة اميركية: لتتحمل الحكومة الاميركية مسؤولية عرقلة وصول الادوية الى إيران

وكتبت إلهان عمر النائبة المسلمة في مجلس النواب الأميركي، في تغريدة على موقع تويتر اليوم الأربعاء: يجب أن تتحمل هذه الحكومة (إدارة ترامب) المسؤولية لانتهاكها لحقوق الإنسان الأساسية للإيرانيين في الحصول على الادوية.

ونشرت ايلهان عمر خطابًا وقعه عدة أعضاء في مجلس النواب إلى وزارة الخزانة الأميركية يدعو إلى وصول الأدوية الحيوية للمواطنين الإيرانيين.

وفي رسالة موجهة إلى وزير الخزانة الأميركي ستيف مانوتشين، أمس الثلاثاء، اشار 17 نائباً أميركيًا إلى النتائج السلبية للحظر المفروض من قبل حكومة ترامب على حياة الايرانيين ودعوا الى ايجاد تغييرات فيه بحيث يتمكنوا من الحصول على الادوية اللازمة والحيوية التي يحتاجونها.

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