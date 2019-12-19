روحاني: ليتخذ العالم الاسلامي تدابير للتحرر من هيمنة الدولار والنظام المالي الاميركي

طهران/ 17 كانون الاول/ ديسمبر/ ارنا – قال الرئيس الايراني "حسن روحاني" قبيل مغادرته طهران متوجها الى ماليزيا للمشاركة في القمة الاسلامية المصغرة : ان الضغوط الامريكية ضد ايران غير مستدامة، مؤكدا ان جميع دول العالم ترغب بعلاقات ودية ومتقاربة مع ايران وخاصة تلك التي كانت لنا معها علاقات في الماضي.