روحاني: ليتخذ العالم الاسلامي تدابير للتحرر من هيمنة الدولار والنظام المالي الاميركي

جاء ذلك في كلمة للرئيس روحاني خلال المراسم الافتتاحية للقمة الاسلامية المصغر "كولالمبور 2019" والتي جرت صباح اليوم الخميس بحضور رؤساء تركيا وقطر وماليزيا اضافة الى المئات من الشخصيات والنخب في الدول الاسلامية.
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طهران / 19 كانون الاول / ديسمبر /ارنا- اشار الرئيس الايراني حسن روحاني الى ان العالم الاسلامي يواجه تحديات جديدة على المستويات الوطنية والدولية، داعيا العالم الاسلامي الى اتخاذ تدابير للتحرر من هيمنة الدولار والنظام المالي الاميركي.
جاء ذلك في كلمة للرئيس روحاني خلال المراسم الافتتاحية للقمة الاسلامية المصغر "كولالمبور 2019" والتي جرت صباح اليوم الخميس بحضور رؤساء تركيا وقطر وماليزيا اضافة الى المئات من الشخصيات والنخب في الدول الاسلامية.
يتبع ** 2342
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