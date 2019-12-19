١٩‏/١٢‏/٢٠١٩ ٨:٢٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83600373
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وزير الدفاع الايراني: الاعداء بصدد وقف عجلة الانتاج الصناعي في البلاد

وزير الدفاع الايراني: الاعداء بصدد وقف عجلة الانتاج الصناعي في البلاد

طهران / 19 كانون الاول / ديسمبر /ارنا- صرح وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد امير حاتمي بان الاعداء يسعون عبر فرض اقصى الضغوط لوقف عجلة الانتاج الصناعي في البلاد.

وخلال زيارته التفقدية التي قام بها الاربعاء لمركز الابحاث والابداعات وخطوط انتاج شركة "سايبا" للسيارات، قال العميد حاتمي، انه وفي هذا العام الذي سمي بعام ازدهار الانتاج يسعى الاعداء عبر فرض اقصى الضغوط لوقف عجلة الانتاج الصناعي في البلاد ومن ضمنه صناعة السيارات.

واضاف، ان صناعة السيارات تعد صناعة رئيسية ومولدة لفرص العمل وموضع حاجة الناس وان وزارة الدفاع ستقف الى جانب شركات صناعة السيارات لانتاج القطع المحظورة.

وتابع العميد حاتمي، انه خلال التعاون مع شركة "سايبا" تقرر ان تقوم مجموعة الصناعات الدفاعية بتوفير وانتاج اجزاء السيارات التي واجهت مشاكل بسبب خروج الشركات الاجنبية ووضعها تحت تصرف هذه الشركة.

انتهى ** 2342

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