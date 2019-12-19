وزير الدفاع الايراني: الاعداء بصدد وقف عجلة الانتاج الصناعي في البلاد

وخلال زيارته التفقدية التي قام بها الاربعاء لمركز الابحاث والابداعات وخطوط انتاج شركة "سايبا" للسيارات، قال العميد حاتمي، انه وفي هذا العام الذي سمي بعام ازدهار الانتاج يسعى الاعداء عبر فرض اقصى الضغوط لوقف عجلة الانتاج الصناعي في البلاد ومن ضمنه صناعة السيارات.

واضاف، ان صناعة السيارات تعد صناعة رئيسية ومولدة لفرص العمل وموضع حاجة الناس وان وزارة الدفاع ستقف الى جانب شركات صناعة السيارات لانتاج القطع المحظورة.

وتابع العميد حاتمي، انه خلال التعاون مع شركة "سايبا" تقرر ان تقوم مجموعة الصناعات الدفاعية بتوفير وانتاج اجزاء السيارات التي واجهت مشاكل بسبب خروج الشركات الاجنبية ووضعها تحت تصرف هذه الشركة.

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