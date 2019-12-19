قريبا .. إطلاق القناة التجارية بين إيران وسويسرا

وفي تصريح لمراسل ارنا أعلنت " فريال مستوفي" اليوم الخميس، أن سويسرا انشأت قناة للتجارة في السلع الإنسانية مثل الغذاء والدواء في فترة الحظر السابقة، وأخذت تصريح من مكتب الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية "أوفك» للقيام بذلك.

وصرت مستوفي: إنهم يطلقون الآن القناة نفسها وحصلوا على الأذونات اللازمة من " أوفك".

وانتقدت مستوفي سياسات العقوبات الأمريكية، وقالت إن الولايات المتحدة قد ذكرت أن السلع الإنسانية لاتخضع للحظر، لكننا لاحظنا بالفعل أن هذه السلع فرض عليها الحظر ايضا، وليس هناك بنك يقبل بالوقوع تحت أعباء مالية جراء الحظر الامريكي.

وقالت : إن السفير السويسري أعلن هذا مؤخرا في ندوة، لكنه قال إن توقيت إطلاق القناة لا يزال غير واضح.

وأشارت رئيسة لجنة أسواق المال ورأس المال في غرفة تجارة طهران، الى أنها أطلعت من السفارة السويسرية منذ بضعة أيام أن أطلاق القناة المالية سيكون قريبا جدا.

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