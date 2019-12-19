العراق: الصين ترغب بالانضمام لمركز تبادل المعلومات الرباعي

وأوضح مدير الاستخبارات العسكرية العراقية ورئيس مركز تبادل المعلومات الرباعي، الفريق الركن سعد مزهر العلاق في بيان له، ان "رغبة الصين بالانضمام للمركز جاء بعد ان استشعرت أهمية العمل الأمني والاستخباري الكبير الذي يؤديه المركز والمتعلق بمكافحة الإرهاب وما قدمه من معلومات بالغة الأهمية أدت الى تدمير مرتكزات دولة الخرافة الداعشية وهو ما ألقى بظلاله على الأمن والسلم العالميين".

يذكر ان مركز تبادل المعلومات الرباعي هو مركز يختص بالمعلومات الامنية والاستخبارية في مكافحة الإرهاب العالمي، ويضم في عضويته دول ايران والعراق وروسيا وسوريا ومن المؤمل ان تنضم اليه بشكل رسمي، جمهورية الصين الشعبية ليصبح تحالف خماسي دولي، وفي حال انضمام الصين الى هذا التحالف فأنه سيكون من اكثر التحالفات الدولية تاثيرا على مكافحة الارهاب العالمي لكون الدول الاعضاء فيه لاترفع هذا العنوان كشعار فقط، ولها مصداقية وتجربة واقعية مؤثرة جدا في مكافحة الارهاب.

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