١٩‏/١٢‏/٢٠١٩ ١:٢٧ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83600820
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وزير الاتصالات خلال لقائه بوزير التجارة الخارجية والصناعة الماليزي:

التعاون المشترك بين إيران وماليزيا في مجال الذكاء الاصطناعي

التعاون المشترك بين إيران وماليزيا في مجال الذكاء الاصطناعي

طهران/ 19 كانون الاول/ ديسمبر/ ارنا - التقى وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي اليوم الخميس في كوالالمبور مع وزير التجارة الخارجية والصناعة الماليزي رئيس اللجنة الاقتصادية الماليزية المشتركة " دارل لايكينغ" وبحث معه حول التعاون المشترك في مجال الذكاء الاصطناعي .

و خلال الاجتماع ، استعرض الطرفان، تقدم التعاون بين البلدين في اطار اللجنة المشتركة، واتفقا على إنشاء لجان مصرفية وسياحية وقضائية وفي قطاع الاتصالات تابعة للجنة المشتركة بحلول منتصف فبراير القادم في كوالالمبور لإيجاد حلول تشغيلية لتسهيل وتسريع عملية التعاون بين البلدين.

وسيتم الكشف عن نتائج اللجنة قبل الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء الماليزي إلى طهران في الربيع المقبل.

كما قررا أيضا عقد اجتماع للجنة التجارة التفضيلية بين إيران وماليزيا في أقرب وقت ممكن، و أكدا على توسيع العلاقات في جميع المجالات لتسريع عملية المفاوضات بين الأجهزة التنفيذية في البلدين.

و عرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني على الوزير الماليزي،  التعاون بين جامعات البلدين في مجال البحث العلمي المشترك وتنمية الذكاء الاصطناعي، والذي رحب به الجانب الماليزي وقررا ادراجه على جدول أعمال التعاون بين البلدين.

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