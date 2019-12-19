١٩‏/١٢‏/٢٠١٩ ١:٤١ م
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر: 83600822
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السفير الايراني: طهران مستعدة لتطوير العلاقات طويلة الامد مع سيول

السفير الايراني: طهران مستعدة لتطوير العلاقات طويلة الامد مع سيول

بكين/19كانون الاول/ديسمبر- قال السفير الايراني في كوريا الجنوبية "سعيد بادامجي شبستري" ان الجمهورية الاسلامية الايرانية جاهزة لاتخاذ خطوات في اطار المصالح المشتركة بين ايران وكوريا الجنوبية على اساس قاعدة الربح – ربح من خلال اتخاذ سياسات بناءة وتنموية وتوطيد العلاقات طويلة الامد في شتي الجوانب.

واضاف السفير بادامجي شبستري في كلمة القاها في اجتماع التعاون الاقتصادي بين ايران وكوريا الجنوبية اليوم الخميس، ان ايران وكوريا الجنوبية لديهما طاقات وقدرات متعددة ومتنوعة للتعاون الثنائي في شتي المجالات.

واشار الى قضية انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) وحظرها الاميركي غيرالقانوني والظالم ضد ايران وقال انه بالرغم من كافة القيود المفروضة من قبل الولايات المتحدة فان ايران تمكنت من تحسين علاقاتها التجارية مع دول العالم وتحقيق الاكتفاء الذاتي في سد حاجاتها في الداخل.

انتهى** 2014 ** 2344

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