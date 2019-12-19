السفير الايراني: طهران مستعدة لتطوير العلاقات طويلة الامد مع سيول

واضاف السفير بادامجي شبستري في كلمة القاها في اجتماع التعاون الاقتصادي بين ايران وكوريا الجنوبية اليوم الخميس، ان ايران وكوريا الجنوبية لديهما طاقات وقدرات متعددة ومتنوعة للتعاون الثنائي في شتي المجالات.

واشار الى قضية انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) وحظرها الاميركي غيرالقانوني والظالم ضد ايران وقال انه بالرغم من كافة القيود المفروضة من قبل الولايات المتحدة فان ايران تمكنت من تحسين علاقاتها التجارية مع دول العالم وتحقيق الاكتفاء الذاتي في سد حاجاتها في الداخل.

انتهى** 2014 ** 2344