الرئيس روحاني: ليتحد المسلمون في مواجهة أعداء الإسلام

واشاد الرئيس حسن روحاني، برئيس الوزراء الماليزي لعقده قمة كوالالمبور لعام 2019، وقال : طرحت في الاجتماع نقاطا مهمة للغاية والتي يمكن ان تساعد في تطوير الدول الاسلامية و حل مشاكلها، وأضاف: لقد أعطى الله العديد من النعم للعالم الإسلامي ، لكننا لا نستخدمها بشكل جيد.

واضاف : من المؤسف هناك اختلافات دينية ومذهبية بين المسلمين والتي لاينبغي أن توجد هذه الاختلافات، وقال: إن العديد من الاجتماعات تعقد في العالم الإسلامي من أجل الوحدة والتضامن وحل النزاعات، و لا نتوقع حل جميع المشكلات من خلال اجتماع واحد، ولكن هذه الاجتماعات يجب أن تزيد من اهتمامنا ونسعى إلى حل المشكلة وتقديم الحلول.

وصرح حجة الإسلام روحاني: إذا استطعنا حل بعض المشاكل، فسوف نمهد لفرصة عظيمة لاتخاذ خطوات مهمة ، وأن لانسمح للأعداء الذين يسعون إلى تقسيم المسلمين وبث الفرقة بينهم بتمرير اهدافهم ونهب مواردنا .

انتهى