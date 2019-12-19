١٩‏/١٢‏/٢٠١٩ ٢:٣١ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83600908
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الرئيس روحاني: ليتحد المسلمون في مواجهة أعداء الإسلام

الرئيس روحاني: ليتحد المسلمون في مواجهة أعداء الإسلام

طهران/ 19 كانون الاول/ ديسمبر/ ارنا - أكد رئيس الجمهورية حسن روحاني اليوم الخميس في ندوة عقدت حول التنمية والتحديات في العالم الإسلامي بحضور رئيس الوزراء الماليزي والرئيس التركي، أكد أن "العالم الإسلامي يمتلك الكثير من الإمكانات لكنه لا يستخدمها بشكل جيد.

واشاد الرئيس حسن روحاني، برئيس الوزراء الماليزي لعقده قمة كوالالمبور لعام 2019، وقال : طرحت في الاجتماع نقاطا مهمة للغاية والتي يمكن ان تساعد في تطوير الدول الاسلامية و حل مشاكلها، وأضاف: لقد أعطى الله العديد من النعم للعالم الإسلامي ، لكننا لا نستخدمها بشكل جيد.

 واضاف : من المؤسف هناك اختلافات دينية ومذهبية بين المسلمين والتي لاينبغي أن توجد هذه الاختلافات، وقال: إن العديد من الاجتماعات تعقد في العالم الإسلامي من أجل الوحدة والتضامن وحل النزاعات، و لا نتوقع حل جميع المشكلات من خلال اجتماع واحد، ولكن هذه الاجتماعات يجب أن تزيد من اهتمامنا ونسعى إلى حل المشكلة وتقديم الحلول.

 وصرح حجة الإسلام روحاني: إذا استطعنا حل بعض المشاكل، فسوف نمهد لفرصة عظيمة لاتخاذ خطوات مهمة ، وأن لانسمح للأعداء الذين يسعون إلى تقسيم المسلمين وبث الفرقة بينهم بتمرير اهدافهم ونهب مواردنا .

انتهى

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