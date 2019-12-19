ظريف: عقدنا لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف ممتازة في قمة كوالالمبور

وأشار ظريف في تغريدة على تويتر إلى أننا عقدنا اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف مع الأصدقاء في القمة الإسلامية التي عقدت في كوالالمبور، وأضاف : كانت هناك مبادرات حول الحكم الرشيد والحوار الشامل والاعلام والاقتصاد الرقمي والبحث والتنمية في مجال التكنولوجيا وصندوق الابتكار والأعمال والمقايضة، والاساليب البديلة للتمويل المالي والعملة المشتركة. سنتقدم الى الامام في ظل تضافر الجهود الشاملة.

وعقدت اليوم الخميس في العاصمة الماليزية كوالالمبور القمة الإسلامية المصغرة التي دعا إليها رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد من أجل بحث إستراتيجية جديدة للتعامل مع القضايا التي يواجهها العالم الإسلامي.

وشارك في القمة كل من الرئيس الإيراني حسن روحاني وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما حضرها ممثلون رسميون عن 18 دولة، وكذلك نحو 450 مشاركا من علماء ومفكرين.

انتهى**2344