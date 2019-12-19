دبلوماسي ايراني: "سيكا"يشكل فرصة لتعزيز التعددية

واضاف رضا نجفي اليوم الخميس على هامش موتمر "سيكا" في مدينة "تشونغ تشنغ" الصينية في حديث مع مراسل ارنا ، ان مشاركة مندوبين من 27 دولة أسيوية في هذا الموتمر وتبادل وجهات النظر بشان السلام والامن الدوليين واتخاذ اجراءات بهذا الشان يسهم في تعزيز الثقة بين الدول.

وتابع ان الصين باعتبارها احدى الاعضاء الفاعلين في "سيكا" تسعى جاهدة الى جانب سائر الاعضاء بان تستفيد من هذه المنظمة كفرصة لتقديم افكار حول السلام والامن الدوليين وتعزيز التعددية ومعارضة التوجهات الاحادية و القيود .

واكد على ضرورة التعاون بين الدول وقال ان هذا التعاون يهدف الى التنمية الاقتصادية وبناء الثقة في مجال الامن الدولي ومواجهة التهديدات السايبرية.

وقال ان موتمر "سيكا" يعقد في اطار جلسات مختلفة حول هذه القضايا بحيث ان ايران شاركت في جلستين اثنين حول الامن السايبري والتعاون الاعلامي.

وصرح ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحدثت في موتمر "سيكا" بشان القضايا المطروحه وتحديدا الحظر والارهاب الاقتصادي الذي تواجهه.

هذا وبدات الدورة الثالثة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا) اعماله اليوم الخميس في مدينة تشونغ تشنغ الصينية.

انتهى** 2014** 2344