الأمم المتحدة تثمن استضافة إيران للاجئين الأفغان

وبالإشارة إلى دعم إيران وباكستان للاجئين الأفغان، أكد البيان، ان حكومتي وشعبي باكستان وإيران تعملان على دعم اللاجئين الأفغان وإيجاد حلول دائمة لهم، ويشمل ذلك الوصول إلى العمل والتعليم للأفغان في كلا البلدين، ودعمهم لمساعدة البلدان التي تستضيفهم ، بالإضافة إلى إعدادهم للعودة الطوعية والمستدامة إلى وطنهم.

وأكد البيان إن آلية الدعم التي أطلقت هذا الأسبوع، تعزز جهود دول المنطقة للتوصل إلى حلول دائمة، هذه الآلية تزيد من التنسيق والمساعدة، وتضمن أن الاستثمارات الإنسانية والمتمحورة حول التنمية تخدم مصالح اللاجئين والمجتمعات المضيفة المحلية، وتشجع الآلية أيضا مجموعة واسعة من الشركاء على الالتزام بالمشاركة في حلول استراتيجية للاجئين الأفغان، بما في ذلك المانحون الجدد نحو التنمية والمنظمات المجتمعية وقطاع الأعمال.

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