الرئيس روحاني يغادر كوالالمبور متوجها الى طوكيو

وكان الرئيس روحاني قد زار ماليزيا تلبية لدعوة من رئيس وزرائها مهاتير محمد للمشاركة في القمة الاسلامية المصغرة "كوالالمبور 2019".

وشارك الرئيس روحاني في القمة الاسلامية المصغرة (كوالالمبور 2019) التي بدات اعمالها الاربعاء بحضور الرئيسين الايراني والتركي وامير قطر ورئيس وزراء ماليزيا والمئات من الشخصيات والنخب من مختلف الدول الاسلامية.

والقى الرئيس روحاني كلمة في المؤتمر استعرض فيها اهم التحديات الجديدة التي تواجه العالم الاسلامي على المستويات الوطنية والدولية ، معتبرا التعاون والتعاطي بين الدول الاسلامية لتحول العالم الاسلامي الى كتلة كبيرة مقتدرة على الصعيد الدولي مبدا لا بديل عنه.

كما شارك الرئيس الايراني في طاولة مستديرة بعنوان "اولويات التنمية وتحديات العالم الاسلامي" استعرض فيها سياسات واستراتيجيات الجمهورية الاسلامية الايرانية الاقليمية والدولية وقدم مقترحات لتنمية وتقدم العالم الاسلامي وكذلك مواجهة التحديات القائمة امام المسلمين.

وعلى هامش القمة اجرى الرئيس روحاني لقاءات ثنائية مع رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد وملك ماليزيا سلطان عبدالله والرئيس التركي رجب طيب اردوغان وامير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للحبث في العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية.

كما التقى الرئيس روحاني حشدا من ابناء الجالية الايرانية في ماليزيا.

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