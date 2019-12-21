كيودو : زيارة روحاني الى اليابان تهدف لتعزيز العلاقات بين البلدين

ونقلت كيودو عن خبراء قولهم ان طوكيو تامل فی استئناف استيراد النفط الخام وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع ايران اثر مشاكل ناجمة عن الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي والضغوط الامريكية القصوى ضد ايران.

واشار التقرير الى تصعيد التوترات في الشرق الاوسط في اعقاب الهجوم على منشات "ارامكو" النفطية السعودية والعديد من ناقلات النفط بما فيها سفينة يابانية قرب مضيق هرمز واضاف من المتوقع ان يدعو آبي ايران الى ايفاء مسؤوليتها كدولة مؤثرة في الشرق الاوسط في مجال ضمان امن نقل الطاقة في البحر.

واعتبرت كيودو دراسة قضية ارسال قوات عسكرية يابانية الى الشرق الاوسط من المواضيع الاخرى التي من الممكن طرحها خلال لقاء آبي وروحاني على اعتبار ان وجود ممر آمن للسفن في المنطقة يحظى بالاهمية لليابان.

انتهى** 1453** 2342