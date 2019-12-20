امام جمعة النجف الاشرف: المؤامرة على العراق فشلت وامريكا على مشارف الانهيار

وقال السيد القبانجي خلال خطبة صلاة الجمعة في النجف الاشرف، اليوم، ان "هناك 3 لاءات و 3 اخفاقات و 3 نجاحات، مؤكدا "اما اللاءات فلا لعودة البعث، ولا لانهيار التجربة، ولا لحل الحشد الشعبي الذي يمثل قلب الشعب العراقي".

واضاف "اما الاخفاقات التي شهدتها المؤمرات ضد العراق فهي، الاخفاق في احداث انقلاب عسكري، والاخفاق في خلق الفوضى وفرض الوصاية على العراق من قبل الامم المتحدة، والاخفاق الثالث في فرض حكومة خارج السياقات الدستورية".

وتابع، "النجاحات التي كسبتها المؤامرة وهي النجاح في تعطيل المدارس والدوام وتأخير المسيرة العلمية، ونجحوا في تحولهم الى عصابات، ونجحوا في اضعاف مؤسسات الدولة".

وفي السياق ذاته أكد امام جمعة النجف الاشرف على ان "عصابات الجوكر اساءت للمتظاهرين السلميين ولمطالبهم الحقة، مشددا على ان "شعبنا الطيب لن يسمح لهم بسحب البساط من الحشد الشعبي وللمواكب والعشائر كما هو مخططهم".

من جانب اخر اشار السيد القبانجي الى قرار مجلس النواب الامريكي بعزل ترامب مبينا "انه اول رئيس للولايات المتحدة يواجه هذا القرار".

وأوضح "رغم ان القضية لم تنتهي وبانتظار قرار مجلس الشيوخ الامريكي الا ان هذا يدلل ان الوضع في امريكا على مشارف الانهيار".

وفي شأن منفصل انتقد القبانجي الامم المتحدة، قائلا : ان "تقرير الامم المتحدة الاخير اشار الى 24 مليون يمني يعيش تحت خط الفقر ويحتاجون الى مساعدات، في الوقت الذي لاتتخذ فيه الامم المتحدة قرار بايقاف العدوان السعودي على اليمن ولا تسمح بايصال المساعدات لليمن وفك الحصار الظالم عنهم".

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