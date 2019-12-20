الحشد الشعبي: دواعش يحملون غاز الخردل تسللوا الى العراق عبر سوريا

وقال الياسري في تصريح صحفي، ان "الإرهاب الموجود في جزيرة الحضر يهدد امن العراق برمته، وخاصة محافظة نينوى، ما يتوجب تنفيذ عملية امنية عاجلة لتنظيف الجزيرة من عناصر داعش الاجرامي".

وأضاف، ان "كل منطقة من محافظة نينوى مهددة بالسقوط لولا وجود الوية الحشد الشعبي، حيث عمل طوقا على البعاج والحضر وتلعفر".

واشار الى ان "الامر الغريب ان هناك برقيات يومية تصل للحشد الشعبي اللواء 44، من جهاز المخابرات الوطني ومكتب رئيس الوزراء واستخبارات الداخلية عن تسلل اعداد من داعش عبر سورية الى العراق".

وأكد على ان "البرقيات التي تصل للواء تفيد بتسلل داعش عبر سورية حاملين معهم غاز الخردل إضافة للانغماسيين، في حين ان القيادة العامة تعلم بكل ذلك، مايتوجب القيام بعمليات عاجلة للقضاء عليهم".

واعتبر "مشاركة طيران الجيش في هذا الامر تكاد تكون معدومة، وهو امر يجب الوقوف عنده لتغيير هذا الواقع".

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