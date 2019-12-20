شينزو آبي: بدانا التعاون مع الدول الاوروبية الثلاث للحفاظ على الاتفاق النووي

وخلال المحادثات المشتركة بين الوفدين الايراني والياباني رفيعي المستوى في طوكيو اليوم الجمعة، قال آبي، ان العلاقات بين ايران واليابان دخلت عامها التسعين وان الزيارات المتبادلة لمسؤولي البلدين خلال الاعوام الاخيرة ادت للمزيد من تعزيز العلاقات الثنائية.

واكد رئيس وزراء اليابان رغبة بلاده بتطوير العلاقات مع ايران في جميع المجالات واضاف، اننا عازمون على تطوير علاقاتنا مع ايران خاصة في المجالات القنصلية والتكنولوجية والادارة الطبية وادارة الازمة ومواجهة الزلازل.

واضاف، ان اليابان ترغب بالتنفيذ السريع للاتفاق بين البلدين في مجال السياحة للمزيد من تعزيز العلاقات بين الشعبين.

واشار آبي الى مكانة القطاعات الخاصة في تنمية التعاون المشترك واضاف، اننا نرغب بالمزيد من تفعيل القطاعات الخاصة في البلدين في مسار تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة.

ورحب رئيس وزراء اليابان بمشروع "هرمز" للسلام واعلن دعمه له واضاف، ان توفير امن المنطقة مهم جدا لجميع الدول التي تتردد على هذه المنطقة ونحن نقدر دور ايران البناء في توفير الامن والسلام والاستقرار في المنطقة.

واكد بان اليابان تدعم الاتفاق النووي على الدوام وستواصل جهودها في هذا المجال ، معلنا عن بدء بلاده التعاون مع الدول الاوروبية الثلاث ، المانيا وفرنسا وبريطانيا، في هذا المجال.

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