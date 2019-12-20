الرئيس روحاني: لا نمتنع عن اي تفاوض وتوافق في سياق مصالحنا الوطنية

وبعد لقائه ريس وزراء اليابان شينزو آبي في طوكيو اليوم الجمعة كتب الرئيس روحاني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "توتير": ان ايران ترحب باي مشروع يمكنه تعزيز التبادل الاقتصادي خاصة في مجال الطاقة وزيادة الصادرات وبيع النفط.

واضاف: اننا وفي سياق مصالحنا الوطنية لسنا مُعرِضين عن اي تفاوض وتوافق.

وكان الرئيس الايراني حسن روحاني قد وصل صباح اليوم الجمعة الى طوكيو قادما من كوالالمبور، واجرى محادثات مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي حول العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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