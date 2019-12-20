الدوري الايراني.. سباهان في الصدارة وفوز ثمين لبرسبوليس

ففي اصفهان قدم سباهان اصفهان في المباراة التي جرت يوم امس الخميس عرضا هجوميا امطر به شباك الفريق القابع في القاع شاهين شهرداري بوشهر بخمسة اهداف ليرفع رصيده الى 31 نقطة في صدارة الدوري.

وفي مباراة اخرى جرت يوم امس ايضا حقق برسبوليس فوزا ثمينا في الوقت القاتل حينما سجل هدف فوزه الوحيد في الدقيقة 96 من المباراة التي خاضها امام مضيفه باس جنوبي جم.

الا ان استقلال طهران الذي كان يامل بتحقيق فوز مريح على ضيفه ماشين سازي تبريز بطهران يعود به لصدارة الدوري، مني بخسارة مؤلمة امام انظار جمهوره بهدفين لهدف ليتجمد رصيده عن 29 نقطة في المركز الثالث مع مباراة اكثر.

كما صعد فريق "شهر خودرو" مشهد الى المركز الرابع في ترتيب الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم بعد فوزه اليوم الجمعة على فريق بيكان بهدف وحيد جاء في الدقيقة 94 من المباراة.

وبهذا الفوز تقدم "شهر خودرو" الى المركز الرابع في قائمة الدوري برصيد 28 نقطة.

واسفرت سائر مباريات هذا الدور عن فوز تراکتور سازي على نفط مسجد سلیمان 1-0 ونساجي مازندران على كل كهرسیرجان 1-0 وسایبا على ذوب آهن 3-1 فيما تعادل صنعت نفط آبادان مع فولاد 2-2.

انتهى ** 2342