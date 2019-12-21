وزير الرياضة الايراني: تدشين 10 ستادات كبيرة في غضون العامين القادمين

وخلال زيارته التفقدية التي قام بها يوم امس الجمعة لسير الاعمال التنفيذية بمجمع "ثامن الائمة (ع)" الرياضي بمدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية شمال شرق ايران قال سلطاني فر في تصريح صحفي، لقد بدات منذ اعوام الاعمال التنفيذية لانشاء 10 ستادات في مراكز عدد من محافظات البلاد منها شيراز ومشهد وكرج.

واضاف، سيتم خلال العام الجاري (العام الايراني ينتهي في 20 اذار/مارس) تدشين ستادي شيراز (مركز محافظة فارس جنوب البلاد) وسنندج (مركز محافظة كردستان غرب البلاد) وفي العام القادم سيتم تدشين (المرحلة الثانية لـ) ستاد "ثامن الائمة (ع) في مشهد الذي تبلغ سعته (الاجمالية) 60 الف متفرج.

يذكر ان المرحلة الاولى من ستاد "ثامن الائمة (ع)" في مشهد تم تدشينها عام 2005 بسعة 35 الف متفرج.

وقال وزير الرياضة، اننا توقعنا في العام الماضي تدشين 500 مشروع رياضي ولكن في ضوء الجهود الحثيثة المبذولة فقط ارتفع العدد الى 700 مشروع وفي العام الجاري خططنا لاكمال 700 مشروع تم الانتهاء من 400 مشروع منها لغاية الان.

انتهى ** 2342