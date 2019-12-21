الأمن الإقليمي المستدام يتحقق من خلال تعاون دول المنطقة

واضاف المصدر : أن الرئيس حسن روحاني وردا على مخاوف رئيس الوزراء الياباني "آبي شينزو" من التوترات في الخليج الفارسي، اكد أن أمن المنطقة المستدام يتحقق بتعاون من قبل دول المنطقة، وأن ايران ترى أن من مسؤوليتها توفير الأمن لإنتاج النفط وإمداداته في المنطقة ، وفي هذا السياق طرحنا مبادرة السلام في هرمز.

وكان الرئيس روحاني قد وصل الى طوكيو صباح امس الجمعة ، وفور وصوله الى طوكيو اجرى الرئيس الايراني ورئيس وزراء اليابان محادثات خاصة ومن ثم تراسا وفدي البلدين في محادثات مشتركة.

وبالأمس ، أثارت بعض وسائل الإعلام مسألة إرسال قوات يابانية إلى الخليج الفارسي.

إيران اكدت مرارا على أمن الخليج الفارسي ومضيق هرمز من قبل دول المنطقة ، وفي هذا السياق طرحت مبادرة السلام في هرمز.

انتهى** 2344

