ایران عضوة في لجنة الأمم المتحدة للاتحاد العالمي للأخصائيين الاجتماعيين

واضاف موسوي جلك اليوم السبت لمراسل وكالة ارنا ان الرابطة الايرانية وخلال السنوات الاخيرة كثفت علاقاتها الدولية في مجال الرعاية الاجتماعية وذلك للاستفادة من التجارب العالمية بهذا الشأن والاستفادة منها في البلاد.

واشار موسوي جلك الى عضوية ايران في لجنة الاخلاق وكذلك في مجلس رئاسة منطقة اسيا والمحيط الهادئ التابعة للاتحاد العالمي للاخصائيين الاجتماعيين واضاف ان الرابطة الايرانية وقعت على 10 مذكرات تفاهم مع نظيراتها الاعضاء في الاتحاد العالمي ولها مشاركات في جميع المؤتمرات الدولية بهذا الشأن مدعومة بخبراتها التي اكتسبتها خلال 62 عام من تأسيسها في ايران .

واعلن رئيس الرابطة الايرانية للاخصائيين الاجتماعيين عن انتخاب ايران لاستضافة المؤتمر الاقليمي السابع والعشرين للاخصائيين الاجتماعين لاسيا والمحيط الهادئ الذي سينعقد في عام 2023.

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