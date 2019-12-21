بحضور مسؤولة دولية.. افتتاح بيت الصناعات اليدوية في زنجان

وقالت رئيس لجنة اسيا والمحيط الهادئ في الاتحاد العالمي للصناعات اليدوية السيدة " غدا هيجاوي" خلال مراسم الافتتاح ان محافظة زنجان تمتاز بأمكانيات كبيرة في مجال الصناعات اليدوية خاصة الزركشة المخرمة (Malileh ).

واشارت الى زيارتها لورشات صناعة الزركشة المخرمة واضاف : ان مدينة زنجان التاريخية التي تحتضن الكثير من الصناعات اليدوية الجميلة والفريدة من نوعها تتميز بهذه الصناعة الخاص بها عالميا .

الزركشة المخرمة هي زخرفة دقيقة ومعقدة عادة ما تكون من الذهب أو الفضة أو غيرها من الأسلاك الملتوية الدقيقة.

يذكر ان اللجنة الوطنية للصناعات اليدوية الايرانية قامت بتسجيل مدينة زنجان بأعتبارها مدينة الزركشة المخرمة في سجلها التراث الوطني.

وقد احتلت هذه المدينة مكانة هامة منذ قديم الزمان لكونها تقع على الطريق التجاري العالمي الشهير بـ "طريق الحرير" الذي يربط بين البلدان الآسيوية والهند والصين وقارة أوروبا، وأهم نهر فيها هو نهر "قزل اوزن" حيث ينبع من جبال كردستان وبعد أن يمخر محافظة زنجان يصب في بحر قزوين "بحر الخزر".

إضافة إلى الآثار القديمة والمعالم الطبيعية فإن أهالي مدينة زنجان لديهم مهارات حرفية عديدة وبما في ذلك فن النمنمة وصناعة السكاكين ومختلف أنواع الحصران والسجاجيد، ويمكن القول إن مدينة طارم هي أجمل مدنها بحيث تستقطب سنوياً أعداداً هائلة من السائحين الإيرانيين والأجانب.

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