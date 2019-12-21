جامعة شريف الصناعية تتأهل الى مسابقات البرمجة التنافسية الدولية في روسيا

واقيمت الدورة الحادية والعشرين الدولية لمنافسات البرمجة لطلاب جامعات منطقة غرب اسيا بمشاركة 79 فريق من 62 جامعة من ايران حيث فاز فريق جامعة شريف الصناعية الايرانية بالمركز الاول وتأهل الى منافسات البرمجة التنافسية ICPC الدولية التي ستقام في روسيا.

ويتأهل الاوائل لمسابقات البرمجة الدولية في روسيا international Collegiate Programming Contes (ICPC).

وتجرى المسابقة البرمجية التنافسية ICPC في أربع مراحل :

1- في المرحلة الأولى يتم التنافس بين فرق الجامعات كل منها على حدا أي يتم التنافس بين فرق الجامعة الواحدة على كأس تلك الجامعةز

2- المرحلة الثانية فتكون على مستوى الدولة أي يتم التنافس بين الفرق التي تأهلت من جميع جامعات الدولة ذاتها في المرحلة السابقة.

3- في المرحلة الثالثة فتكون المنافسة أصعب وأشمل حيث يتم التنافس بين جميع الفرق المتأهلة من المرحلة الثانية والمنافسة تكون على المستوى الأقليمي.

4- في المرحلة الأخيرة يتم التنافس بين جميع الفرق المتأهلة من المرحلة الثالثة حيث تكون المنافسة الأخيرة على المستوى العالمي والفريق الأول في هذه المرحلة يتوّج ببطل العالم للمسابقة البرمجية العالمية ICPC.

انتهى**م م**